Saint-Lô. Calvados Une femme aurait touché indûment plus de 13 000 euros de la CAF

Occupant avec ses trois enfants un appartement à Souleuvre en Bocage, au nord de Vire (Calvados), une trentenaire a comparu mardi 27 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen pour fausses déclarations ayant pour but de toucher de la part d'un organisme public des prestations indues. Ceci de juillet 2013 à novembre 2014, la somme dépassant les 13 000 euros.

De nombreux éléments prouvent une vie commune

À la suite d'une dénonciation, une enquête est lancée et beaucoup d'éléments tendent à établir une vie commune entre cette femme et le père de ces enfants.

Pourtant, elle se dit séparée de lui et touche à ce titre différentes aides.

L'homme semble bien domicilié chez cette femme puisqu'il y reçoit son courrier et règle l'assurance du logement. De plus des prélèvements EDF sont effectués sur son compte bancaire ainsi qu'un abonnement canal satellite. Enfin, son camion d'auto-entrepreneur est régulièrement garé dans la cour.

La prévenue émet des objections

À la barre la prévenue objecte "Il reçoit son courrier chez moi car on le lui a déjà volé. Pour l'EDF il l'a payé exceptionnellement quant à Canal Sat c'était pour faire plaisir aux gamins. Si on a vu son camion devant chez moi c'est qu'il y a effectué des travaux. Quand je suis arrivée mon logement était en ruine et il s'est proposé de le rénover pour que je puisse y vivre avec les enfants. Mon propriétaire est trop pingre pour le faire. Sinon il vit chez sa mère et a d'autres relations."

Tribunal peu convaincu

Pour le procureur la fraude est évidente. Il s'étonne que malgré toutes ses participations financières l'homme ne règle pas de pension alimentaire : "Apparemment il préfère que la collectivité le fasse"

Le tribunal suit son réquisitoire et condamne la prévenue à une peine dissuasive de 6 mois de prison avec sursis et au remboursement de la somme de 8 216 euros. S'y ajoutent 500 euros de frais de justice.

