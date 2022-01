Hommage européen pour Helmut Kohl, citoyen d'honneur de l'Europe

L'Union européenne sera doublement endeuillée par le décès vendredi de Simone Veil, Première présidente du Parlement européen et autre grande Européenne.

Plus de 40 délégations sont attendues à Strasbourg. La plupart des dirigeants européens seront présents. La Britannique Theresa May a confirmé vendredi sa venue. Les États-Unis ont dépêché l'ancien président Bill Clinton et la délégation russe sera conduite par le Premier ministre Dmitri Medvedev. Sont également attendus le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président ukrainien Petro Porochenko.

La cérémonie durera deux heures, de 11H00 à 13h00. La dépouille mortelle de l'ancien chancelier sera ensuite transportée à Spire, en Allemagne, où il sera inhumé. Sa veuve a refusé des funérailles nationales.

L'idée d'un hommage européen vient du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, 62 ans. Le Luxembourgeois est le seul dirigeant européen encore en fonctions à avoir côtoyé Helmut Kohl. Le chancelier avait pris en affection le jeune Premier ministre âgé alors de 41 ans qu'il avait surnommé "junior".

C'est la première fois dans son histoire que l'Union européenne organise un tel hommage. Il honore un des trois dirigeants faits "citoyens d'honneur de l'Europe". Les deux autres sont les Français Jean Monet, décédé en 1979, et Jacques Delors, âgé de 91 ans. Sa santé fragile ne permet pas à l'ancien président de la Commission européenne d'assister à la cérémonie.

Le siège du Parlement européen à Strasbourg, symbole de l'Europe réunie, s'est ensuite imposé pour la cérémonie. Le bâtiment en rotonde est situé à la périphérie de la ville et peut être facilement isolé.

'Un grand Européen'

"Helmut Kohl était un grand Européen. Il aimait Strasbourg et l'Alsace", a rappelé le maire de la capitale alsacienne, Roland Ries. Mais Strasbourg n'organise pas l'hommage. La ville assure seulement la sécurité des délégations avec près de 2.000 policiers et gendarmes envoyés en renfort pour l'occasion. "Strasbourg sera placée sous une cloche sécuritaire" pendant la journée, a résumé Roland Ries. Mais "les Strasbourgeois ne verront rien de la cérémonie, sauf s'ils la regardent à la télévision", a confié un édile à l'AFP.

Le Parlement européen n'est pas non plus impliqué. "Il s'agit d'une cérémonie au Parlement européen", a souligné un responsable de l'Assemblée.

Le cercueil arrivera samedi matin et sera installé dans le salon d'honneur, recouvert du drapeau européen. Il sera ensuite porté dans l'hémicycle par huit militaires allemands. Huit personnalités interviendront: le président du Parlement européen Antonio Tajani, le président du conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Un film "Helmut Kohl, un grand Européen" retraçant la vie de l'ancien chancelier sera ensuite projeté puis, "à la demande de sa veuve", trois hommages seront rendus par l'ancien Premier ministre espagnol Felipe Gonzales, par Bill Clinton et par Dmitri Medvedev.

Le président français Emmanuel Macron puis la chancelière allemande Angela Merkel prononceront les deux dernières allocutions.

L'hommage européen a été assombri par les querelles au sein de la famille du "père de la réunification allemande". Sa seconde épouse, Maike Kohl-Richter, souhaitait interdire à Angela Merkel de s'exprimer lors de l'hommage européen, car Helmut Kohl n'a jamais pardonné à celle dont il fut le mentor en politique et qu'il avait surnommée "la gamine" de l'avoir évincé du parti conservateur en 1999 en dénonçant le scandale des caisses noires de la CDU.

A la fin de la cérémonie à Strasbourg, le cercueil sera recouvert du drapeau allemand et transporté en hélicoptère à Ludwigshafen. Il sera ensuite embarqué sur un bateau et descendra le Rhin jusqu'à Spire pour des funérailles en la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-Étienne, lieu de sépulture de huit empereurs et rois allemands.

