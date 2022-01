Caen. Carnaval étudiant de Caen : pour un regard, il gaze un couple avec sa lacrymo

Un jeune homme âgé de 19 ans a été jugé mardi 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché des faits de violence avec arme le jeudi 6 avril 2017 vers 22h dans l'agglomération.

"Tu dois baisser les yeux quand tu me croises !"

Ce soir-là, un feu d'artifice clôture la journée du carnaval étudiant de la ville. Un couple décide de s'y rendre mais a la malchance de tomber sur un individu alcoolisé qui lance à l'homme. "Tu dois baisser les yeux quand tu me croises !" Suite à quoi, il sort de sa poche une bombe lacrymogène et le gaze en plein visage. Sa compagne voulant lui venir en aide est saisie par le cou et gazée à son tour. Il finira par pratiquement vider sa bombe sur les deux victimes à terre. Des passants interviennent pour le neutraliser. Les deux victimes souffriront de brûlures aux lèvres et aux yeux tant l'arme était proche de leurs visages.

"Je porte une lacrymo sur moi car ça me rassure"

L'agresseur a plus de 1,20g d'alcool dans le sang et vient de prendre de la cocaïne. Il reconnaît avoir bu dans la journée une demi-bouteille de whisky mais au sujet de l'agression il a une tout autre version. "La nana m'a bousculé et son copain m'a mis une patate alors je me suis défendu." Le couple, présent à l'audience et encore traumatisé par l'agression, parle de mensonges. "Vers 19h30, il était passé devant moi au bas de mon immeuble, explique l'homme, je m'en souviens car il était déguisé en bagnard. Déjà à ce moment il m'a fixé bizarrement." A la question du président "Pourquoi portez-vous une bombe lacrymogène ?" Le prévenu explique que ça le rassure car il a quelques différends avec des gens de la ville.

Prison avec sursis et soins

La partie civile sollicite 1500 euros de dommages et intérêts pour chacune des victimes ce que l'avocat de la défense estime exagéré. Le jeune homme écope de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins (alcool et stupéfiants). Il devra verser 500 euros à chacune des deux victimes.

