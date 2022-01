Rots. Calvados : "Prenez votre retraite", suggère le procureur au multirécidiviste

C'est une fois de plus pour vols que Moïse Coussantier, âgé de 42 ans, a été jugé le mardi 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les délits ont été commis à Rots au nord-ouest de l'agglomération en juin 2016.

Traces d'ADN retrouvées

A Rots, le vendredi 24 juin 2016, la fenêtre d'un cabanon est cassée et quelques jours plus tard c'est la porte de la buanderie d'une résidence secondaire. Un ordinateur portable, une console, une dizaine de jeux vidéos et divers objets y sont dérobés. Des traces d'ADN sont retrouvées sur le lieu du premier cambriolage. Ce n'est pas le cas pour le second mais certaines choses volées aux deux endroits et jugées inintéressantes sont retrouvées jetés dans un champ. Pour les enquêteurs, le lien ne fait aucun doute.

"Si vous le dites..."

L'homme appréhendé est membre de la communauté des gens du voyage. Sa famille (douze enfants et son ex-compagne) vivent dans plusieurs roulottes et se déplacent au nord de agglomération. Étant régulièrement alcoolisé, le prévenu ne se souvient de rien mais admet "Si vous le dites c'est pas impossible..."

"Vingt-deux ans de vols, c'est un mode de vie !"

Le casier judiciaire du quadragénaire comporte dix mentions : rébellion, conduite sans permis, recels, homicide involontaire et enfin délits de vols en quantité... Il a d'ailleurs été plusieurs fois incarcéré. Le procureur s'emporte "Cela dure depuis 22 ans ! Vous êtes un voleur invétéré ! Cela relève d'un mode de vie ! Mais prenez donc votre retraite !" Il requiert 14 mois de prison dont 8 mois fermes.

"Cette famille n'a pas le monopole de tous des méfaits de cette région"

L'avocat de la défense avance qu'il n'y a aucun élément objectif pour imputer le deuxième cambriolage à son client. "Cette famille est bien connue et surveillée par les gendarmes. Pourquoi aurait -elle le monopole de tous les méfaits commis autour de Rots ?" Il sollicite une peine de travaux d'intérêt général pour le premier délit et la relaxe pour le second.

Mais la cour estime qu'il y a suffisamment de preuves pour imputer les deux cambriolages au prévenu. Moïse Coussantier écope donc de 6 mois fermes, toutefois aménageables.

