Cherbourg. Nucléaire : un départ de mox prévu à Cherbourg début juillet

Huit tonnes de combustible nucléaire de type mox partiront par bateau de Cherbourg (Manche) le vendredi 7 juillet 2017, direction la centrale de Takahama au Japon, selon l'ONG Greenpeace. Areva, qui retraite les déchets nucléaires dans son usine de Beaumont-Hague (Manche), confirme qu'un tel transport est en préparation, mais n'indique pas de date précise.

Des bateaux controversés

"Ce transport partira de Cherbourg et sera réalisé par les navires spécialisés Pacific Egret et Pacific Heron de la compagnie maritime britannique PNTL" indique le géant du nucléaire français.

Le mox est un mélange de plutonium et d'uranium. Les associations environnementales voient d'un mauvais oeil ce type de transport, notamment Robin des Bois qui estime que "la capacité des modestes navires de la Pacific nuclear Transport Ltd à résister aux cyclones, aux tsunamis et aux missiles nord-coréens n'est pas démontrée". De son côté, Greenpeace assure qu'il existe "des risques de détournement [de ce transport] à des fins militaires".

Un transport en 2013

Lors de précédents transports de Mox, Areva avait assuré qu'il était "quasi impossible" de fabriquer une bombe avec ce type de plutonium. Le groupe soulignait également "la grande robustesse des emballages" contenant le Mox (98 tonnes à vide pour 10 tonnes de matière transportée).

Le dernier transport de mox qui a transité par le port de Cherbourg remonte au mois d'avril 2013. Des transports maritimes de déchets vitrifiés ont également été réalisés en 2015 et 2016. Il faut en général environ 65 jours au mox pour rejoindre le Japon par la mer.

