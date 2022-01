Cherbourg. Nucléaire : huit tonnes de mox sur le port de Cherbourg [Vidéo]

Un hélicoptère de la gendarmerie, un bateau militaire, et de nombreux fourgons de CRS et de gendarmes mobiles avaient fait leur apparition ces dernières heures dans le Cotentin. Ils ont assuré la sécurité du transport de mox, ce combustible composé à 90% d'uranium et 10% de plutonium, programmé ce mercredi 5 juillet 2017.

Après avoir traversé dix communes depuis l'usine Areva de Beaumont-Hague, le convoi composé de deux camions est arrivé à 4h50 sur le port de Cherbourg, après être passé devant quelques militants opposés au nucléaire.

Quatre tonnes par camion

Sur chacun des véhicules : un emballage de 100 tonnes, avec à l'intérieur environ 4 tonnes de mox. Cet emballage en acier est la protection principale, comme le détaille Bernard Monot, directeur des relations extérieures chez Areva.

Au même moment, arrivée du Pacific Egret, un cargo dédié à ce type de transport. Tout, ou presque, est en double, à bord : moteurs, générateurs, radars... Il possède aussi une double coque qui occupe la moitié du navire.

Plusieurs itinéraires possibles

Des protections qui n'empêchent pas un détournement du bateau, selon les associations anti-nucléaire. D'autant que le Japon est au coeur d'une zone de tension, entre la Corée du Nord et la Chine. La situation géopolitique est prise en compte, affirme Paul Harding, directeur général d'INS France, filiale de la société britannique qui gère le transport maritime :

Le Pacific Egret sera escorté par un second navire, identique : le Pacific Heron. Des bateaux sur lesquels on trouve des policiers britanniques armés. Arrivée estimée au Japon dans une soixantaine de jour, selon Greenpeace.

