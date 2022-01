Putanges-le-Lac. Une plage au Lac de Rabodanges

Le lac de Rabodanges près d'Argentan (Orne), avec ses sept kilomètres de long, est le plus grand lac sur le territoire de l'ex Basse-Normandie, né de la construction d'un barrage EDF dans les années soixante.

L'union fait la force

Le lac est l'épine dorsale de la Commune nouvelle de Putanges-Le-Lac qui regroupe neuf communes (2150 habitants), dont quatre communes riveraines du plan d'eau d'EDF, explique Sébastien Leroux, maire. Ce regroupement des moyens locaux, aidé par le département de l'Orne, la région Normandie, et l'État, a permis de lancer depuis mai 2017 des études sur la qualité de l'eau du lac

Des travaux à partir de 2018

Cette étude va se poursuivre jusqu'à fin 2017. Si la qualité de l'eau est bonne sur cette longue période, les premiers travaux d'aménagement débuteront début 2018. Ils s'étaleront sur trois ans, pour près de deux millions d'euros d'investissement.

Une plage à Putanges-Le-Lac

Chantier emblématique: celui d'une " plage verte ". Une pelouse (une plage de sable aurait dénoté dans le paysage bocager) qui permettra de se baigner.

D'autres travaux

Mais de nombreux autres travaux sont prévus, avec un cheminement piétonnier sécurisé entre le pont Sainte Croix et le barrage, des jeux pour les enfants et l'éloignement des routes et des parkings. Mais aussi la modernisation de l'assainissement collectif (pour éviter une éventuelle pollution de l'eau du lac), ou encore une meilleure signalisation de toutes les activités touristiques situées à proximité du site (restaurants, hôtel, équitation, paintball, chambres d'hôtes,...)

Développer l'activité économique par le tourisme

À cinquante kilomètres au sud de Caen, aux portes de la Suisse Normande, à proximité de la Roche d'Oëtre, de Pont d'Ouilly et de Thury Harcourt, les élus la commune nouvelle de Putanges-Le-Lac comptent bien développer le tourisme autour de leur lac. Sébastien Leroux, maire de Putanges le Lac:

Sébastien Leroux Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

La sécheresse et la course aux kilowatts vident un lac de Bosnie