Rouen. CP à 12 : en Seine-Maritime, 18 écoles perdent leur dispositif "+ de maîtres que de classes"

C'est l'une des premières conséquences de la mise en place de la création des CP à 15 élèves souhaitée par le gouvernement Macron: 18 écoles de Seine-Maritime vont perdre leur dispositif "+ de maîtres que de classes" à la rentrée 2017.

Une réforme faite dans la précipitation

S'il assure être pour dans le principe, Marceau Privat, du syndicat SNUipp-FSU, explique que ce qui pose problème dans la nouvelle exigence du gouvernement est "la précipitation avec laquelle se met en place ce nouveau dispositif qui nous est imposé, pour l'instant à moyen constant. Ce qui implique que cela se fait au détriment de dispositifs existants".

En Seine-Maritime, c'est donc le dispositif qui permettait de travailler avec plus d'enseignants dans les écoles de REP (Réseau d'éducation prioritaire) qui fait les frais de cette réforme. "Les enseignants sont déplacés en précipitation, sans leur demander leur avis", regrette Marceau Privat.

À quelques jours des vacances scolaires, le syndicat dénonce surtout le manque de préparation alors que presque tout est déjà calé pour la rentrée prochaine. "On l'a entendu de la bouche de la directrice d'académie, les directives arrivent jour après jour sans qu'il n'y ait aucune concertation, souligne Marceau Privat. Il y a un effet d'annonce, on veut faire des choses qui se voient médiatiquement pour la rentrée scolaire, et ce au détriment de la qualité de l'enseignement."

Détail des écoles:

• école Monet à Canteleu

• école Flaubert à Canteleu

• école d'Arques-la-Bataille

• école Jules Ferry à Dieppe

• école Saint Exupéry à Caudebec-lès-Elbeuf

• école du Port à Fécamp

• école Macé à Fécamp

• école Picasso à Grand-Couronne

• école Louise Michel à Petit-Couronne

• école Maridor au Havre

• école Jules Guesde au Havre

• école Louis Blanc au Havre

• école Colette au Havre

• école Turgauville à Gonfreville-l'Orcher

• école Flaubert à Maromme

• école Goscinny à Cléon

• école Curie à Cléon

• école Langevin à Saint-Etienne-du-Rouvray



A LIRE AUSSI.

En Seine-Maritime, sept classes sauvées de la fermeture

À la prochaine rentrée, 88 ouvertures et 44 fermetures de classe sont prévues en Seine-Maritime [Carte]

Education: des changements en vue dès la rentrée si le programme Macron est appliqué

Rentrée: moins d'élèves dans les CP défavorisés, une mesure contestée