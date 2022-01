Rouen. Tous au quai : un festival de graffitis et de sports urbains aux portes de Rouen

30 mètres de graffitis réalisés en deux jours: c'est le défi artistique original que relèvera ces samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 la petite commune d'Amfreville-la-Mivoie, aux portes de Rouen (Seine-Maritime).

Un thème tenu secret

"Tous au quai est un festival qui a pour but de faire sortir la culture dans la rue, et pour nous la rue c'est aussi les quais de Seine, c'est une façon de se les réapproprier, présente Rémi Bourdel, adjoint à la culture. La fresque de l'an dernier est toujours visible et l'entreprise a énormément de murs, on peut tenir quelques années comme ça."

Pendant 48h, huit artistes vont mesurer leur talent sur les murs d'usines en friche qui bordent les quais de Seine. Tous travaillerons sur un même thème, qui reste secret jusqu'à samedi pour réserver la surprise au public. Pour cette deuxième édition, le festival compte même une invitée spéciale, Claire Laurent, qui a réalisé plusieurs trompe l'oeil en 3D à Lyon.

Concerts et démos de BMX

Côté public, de nombreuses animations sont prévues. Samedi soir, les amateurs de musique ont rendez-vous pour un concert des DJ rouennais Christine à partir de 19h sur le terrain de foot.

Des démonstrations et initiations au skate, BMX et trottinette seront également proposées le dimanche, et la journée sera clôturée par un petit défilé en fripes des années 1970 et 1980.

A LIRE AUSSI.

Une guerre dans les rues de Rouen entre les tagueurs et les services de la Ville

Beaubourg: le jour où Brassaï fit entrer le graffiti au musée

Banksy ouvre un "hôtel" à l'ombre du mur en Cisjordanie