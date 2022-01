La Ferté-Macé. La plus grande LAN de Normandie à La Ferté Macé

La dix-septième " Virtual-LAN " de La Ferté Macé (Orne) est organisée ce week-end du 1er et 2 juillet 2017, salle Rossolini. L'association Kalhan qui l'organise, fondée et présidée par Victor Auvray, Co-Fondée par Etienne Mauger, était la première de ce type dans notre région. Elle fêtera ses dix ans d'existence à cette occasion.

Une LAN ?…

Une LAN, c'est une compétition de jeux vidéo en réseau. Celle de ce week-end accueille deux cent vingt concurrents venus de toute la France et même de Belgique. Chacun arrive avec son ordinateur, son sac de couchage, et sa brosse à dents!

Dans un gymnase

Au programme: CSGO, League of Legends, Hearthstone et Trackmania sur pc et Soulcalibur, Street Fighter V sur console. Un gymnase a été réquisitionné par les organisateurs, avec même: une scène pour disputer la finale…

Alexis Launay est bénévole dans cette organisation:

" Virtual LAN " ce samedi 1er et ce dimanche 2 juillet 2017 à la Salle Rossolini de la Ferté Macé (Orne). Cette compétition est ouverte à la visite du public.