Pendant six semaines et chaque mercredi vous pourrez swinguer au rythme du Jazz. Le Camion Jazz, le Jazz Club de Normandie et le Café Mancel vous proposent le meilleur du swing !

Pour tous les amateurs de jazz

De Glenn Miller à Benny Goodman en passant par Count Basie, il y en aura pour tous les amateurs de jazz !

Pendant 2 heures vous vivrez au son du jazz authentique et acoustique, dans un lieu tout à fait approprié, à la fois discret et paisible.

Pratique. Tous les mercredi à partir du 5 juillet et jusqu'au 9 août, de 17h à 19h - Café Mancel à l'intérieur du Château de Caen- Tarif 5 euros. Plus d'informations sur le site internet de Caen.

