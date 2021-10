Deux collégiènes ornaises vont rencontrer Zinédine Zindane le 8 juin

Eloïse Auboiron et Julian Ladame, des collèges Jeanne d?Arc et François Truffaut d?Argentan ? vont rencontrer Zinédine Zindane, le 8 juin :

260.000 scolaires ont participé cette année à la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » ? action au profit de l?association Ela dont Zidane est le parrain.

Les 2 ornais, parmi 864 jeunes, seront honorés lors d?une cérémonie animé par Michel Drucker : Florent Pagny, entre autre, y participera également.

