Colombie: naufrage d'un bateau, au moins neuf morts et 28 disparus

"Pour le moment, il y a officiellement, neuf morts" et "environ 28 disparus", a déclaré à la presse Margarita Moncada, directeur du département de prévention et de gestion des sinistres (Dapard) du département d'Antioquia.

L'"Almirante", une embarcation à quatre ponts, a coulé dimanche après-midi dans le lac du barrage El Peñol de Guatapé, à environ 68 kilomètres de Medellin.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et que l'AFP a pu authentifier, on peut voir le bateau en train de tanguer avant de commencer à couler d'aplomb. Des dizaines d'embarcations et de jet-skis s'en sont approchés aussitôt afin de porter secours aux occupants.

Le naufrage s'est produit vers 14H00 (19H00 GMT) sur ce site très apprécié notamment pendant les week-ends prolongés comme celui-ci, lundi étant férié en Colombie.

"Le naufrage a été rapide, il s'est produit en quelques minutes (...) et les embarcations qui se trouvaient dans la zone ont porté les premiers secours", a indiqué le capitaine des pompiers d'Envigado, Bernardo Morales.

Inexpliqué

Selon M. Morales, les raisons de ce naufrage demeurent pour le moment inexpliquées.

"Ce que nous avons vu sur les vidéos, c'est que le bateau était très près du port, très près du quai (...) et nous ne savons pas si ce naufrage est lié à un problème mécanique, électrique ou de surcharge", a ajouté le capitaine des pompiers.

Une femme, qui a survécu à ce naufrage, a affirmé que les deux ponts inférieurs étaient "surpeuplés" et que "beaucoup d'enfants" se trouvaient à bord.

"Nous avons commencé à sentir que le bateau allait chavirer", a raconté à la télévision cette témoin anonyme.

"Face à l'urgence à Guatapé @FuerzaAereaCol et les secours font face à la situation. Nous sommes prêts à porter l'assistance requise", a écrit le président colombien Juan Manuel Santos sur son compte Twitter.

L'Armée de l'air colombienne avait auparavant annoncé dans un communiqué qu'elle avait envoyé un hélicoptère UH-60 Angel vers Guatapé (département d'Antioquia) "pour participer aux secours".

"Il semble que la situation soit grave", a dit à l'AFP une source au sein des autorités d'Antioquia, qui a expliqué que les personnes secourues étaient transférées vers l'hôpital municipal.

"Nos aéronefs et leurs équipages sont prêts à évacuer les personnes se trouvant dans un état grave et qui ont besoin d'une attention immédiate", a précisé l'Armée de l'air.

Le maire de Medellin, Federico Gutierrez, avait également annoncé l'envoi d'une équipe de secours dirigé par un capitaine des pompiers et cinq plongeurs.

Selon le capitaine des pompiers, en raison de la forte densité de circulation sur l'autoroute reliant Medellin à Bogota, les secours ont du mal à atteindre les lieux de l'accident.

