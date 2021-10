Radars automatiques... pendant la polémique, ils flashent toujours !!

Les radars automatiques.... dont on parle temps ces dernies jours... dans l?Orne.... c?est celui de Neauphe sous Essai qui a flashé le plus en 2010.... 3 024 automobilistes y ont perdu des points... cette boîte automatique a rapporté plus de 200 000 euros....Arrive en second le radar de St Gervais du Perron avec 2 392 flashs... 3ème marche du podium pour celui du Menil Broût... cette sentinelle de la route a flashé 2 282 fois l?année passée....



Et Sur le réseau Tweeter, le député de la Mayenne Yannick Favennec prédit, « un « printemps des députés », si le gouvernement continue à nous prendre pour des cons »? fin de citation.

Le parlementaire explique qu'il «en a marre des incohérences du gouvernement».



?et en pleine polémique sur ces radars automatiques ? la ville de Tinchebray organise ce soir sa grande soirée annuelle « code de la route » : avec une simulation d?accident, et un grand test « code de la route » ouvert à toute la population ?

Avec la participation de gendarmes, pompiers, assureurs, médecins, de la préfecture et du procureur de la République?

