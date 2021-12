Granville. Au Tendance Live de Granville, les artistes saluent un public "super chaud" !

Vous étiez encore très nombreux, 30 000, pour faire la fête avec ce nouveau Tendance Live à Granville (Manche) ce samedi 24 juin 2017.

15 groupes et artistes sur une vaste de scène de plus de 400 m2, dans un déluge de son et de lumière, pour plus de six heures de concert.

• Lire notre article: Les photos du Tendance Live



Ces artistes qui savourent l'implication du public normand, venu de la Manche bien sûr, mais aussi de l'Orne, du Calvados, de Seine-Maritime de l'Eure et même de la Bretagne toute proche!

Ayo, tout en sensualité a apprécié cet accueil:

Ayo Impossible de lire le son.

Mat Bastard lui, a mis le feu, fait vibrer et soulever le sol de la Monaco du Nord. Une énergie dynamisante et communicative, pour former avec le public une grande famille.

Mat Bastard Impossible de lire le son.

Elephanz, était heureux de retrouver la scène et le public après près de deux ans passés en studio pour préparer un second album.

Elephanz Impossible de lire le son.

Cette scène du Tendance Live, c'était le grand bain devant 30 000 personnes pour Gauvain Sers, qui après des concerts en salles, entame une série de concerts d'été en plein air.

Gauvain Ser Impossible de lire le son.

Eugénie a été impressionnée mais elle ne cache pas son plaisir d'un accueil bienveillant.

Eugénie Impossible de lire le son.

Elisa Tovati, a dévoilé son nouveau titre pour le public du Tendance Live, "S.O.S.", un public qu'elle connaît, puisqu'elle est d'ici, c'est aussi la seconde fois qu'elle se produit sur la scène du Tendance Live à Granville, elle est prête pour une troisième session!

Elisa Tovati Impossible de lire le son.

Le prochain Tendance Live? Ce sera le vendredi 14 juillet 2017 au Havre (Seine-Maritime).