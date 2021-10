2 bombes au Mans

Les bombes de 180 cm de long et de 33 cm de diamètre étaient des bombes anglaises, datant de la seconde guerre mondiale. Elles pesaient 250 kg, contenaient environ 66 kg d?explosif et étaient dotés d'un système à piége anti-dévissage.



Un périmètre de sécurité de 300 mètres a été défini autour du lieu des bombes.

Aucune habitation ne se situait dans le périmètre de sécurité.



Les démineurs de Nantes ont procédé à la destruction de ces bombes, par pétardement, ce qui a occasionné 2 détonations importantes à 16h40.

Par mesure de sécurité, la circulation a été coupée, de 16h30 à 16h40 sur la départementale 323 et sur le boulevard des Italiens.

