Foot, Caen assure son maintien en ligue 1 en faisant un nul, 2 partout face à Marseille... Le Mans reste en ligue 2 et échoue au pied du podium, les sarthois se sont imposés 3 à 2 face à Nantes, Laval

Caen a brillamment assuré son maintien dans l'élite en décrochant un nul 2 partout contre Marseille hier soir pour la dernière journée de ligue 1...

Le suspense n'aura duré que 45 minutes. les Caennais ont ouvert la marque dès la 7ème minutes grâce à Yoann Mollo avant de doubler la mise juste avant la mi-temps... les Malherbistes assurent donc leur maintien et termine la saison 15ème





Dernière journée de Ligue 2... Le Mans reste finalement en ligue 2 la saison prochaine ?. Dans un stade plein, les Sarthois s?imposent 3 à 2 face à Nantes?. Un résultat insuffisant pour accéder à l?élite? le Mans termine au pied du podium?



Et Laval termine la saison par une défaite, 2 à 1 face à Reims? Les Mayennais finissent 16ème?.





Cfa2 ....avant dernière rencontre de la saison :

Alençon a perdu 4 à 3 à domicile face à Rouen? les ornais, 13ème vont descendre en division inférieure? le limogeage de l?entraineur, Christophe Ferron pour un coaching à deux têtes n?aura pas eu l?effet escompté?.



26ème et ultime journée de Division d?Honneur :

Flers, déjà en CFA bat Ifs 3 à 1

Vire fait un nul , 0 partout face à La Maladrerie.. vire est 4ème !



....et un nouveau champion de l?Orne... La Ferrière remporte la coupe du Conseil Général en battant Condé sur Sarthe 2 à 1...



Les foulées du Hazé à Flers... l?ukrainien Aleksander Matviichuk a bouclé le premier les 10 kms du parcours en 32 minutes et 09 secondes.. l?argentanais Angelo Bottereau se classe 4ème ...

