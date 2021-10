Jean Pierre Gérondeau, conseiller général de Rémalard maintien sa candidature pour les élections sénatoriales

Jean pierre Gérondeau , le conseiller général du canton de Rémalard et maire de Condé sur Huisne confirme sa candidature aux élections sénatoriales de septembre prochain après avoir envisager de « s?effacer »... Engagé dans cette campagne « non par ambition mais par convictions » il décide de se maintenir comme candidat Divers Droite... Jean Pierre Gérondeau affirme qu?il n?est « pas un professionnel de la politique, je vis loin des petites combinaisons politiciennes » affirme t-il... Les conseillers généraux de la majorité départementale avaient désigné le 17 mai Christophe de Balorre... Sont également candidats, le député UMP Jean Claude Lenoir, et Nathalie Goulet, candidate à sa succession. Il y a deux sièges à renouveler pour l?Orne, au sénat.... Quand au PS , il poursuit de mener sa réflexion ....

