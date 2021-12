ProA: l'Elan Chalon champion de France, 5e défaite d'affilée de Strasbourg

Grâce à cette victoire (3-2 sur l'ensemble de la série), Chalon remporte son deuxième titre de champion national, après 2012, alors que la malédiction se poursuit à Strasbourg, qui perd sa cinquième finale consécutivement.

Dans cette finale indécise, la SIG et l'Elan Chalon se disputaient le titre sur le dernier match de la série, après avoir gagné deux victoires chacun, un scenario qui n'avait que deux précédents, en 1996 (victoire de Pau-Orthez) et 2016 (Villeurbanne).

Chalon n'avait jamais été mené. Les joueurs de Jean-Denys Choulet avaient remporté leur premier match sur leur parquet (89-75) avant de perdre le second rendez-vous (72-74), toujours à domicile. Les Bourguignons avaient ensuite remporté la troisième rencontre en Alsace (71-70), avec un panier décisif au buzzer de Jérémy Nzeulie, avant d'être de nouveau rejoints par Strasbourg lors de la quatrième rencontre (84-78).

L'entraîneur Jean-Denys Choulet avait déjà été sacré champion de France avec Roanne en 2007, déjà un club au budget modeste de la ProA, comme Chalon aujourd'hui.

Le match décisif a été tendu et serré, à l'instar des deux premiers quart-temps, où les erreurs individuelles se sont multipliées. Au vestiaire, Chalon menait avec une petite avance, 34-32.

Alors que les Alsaciens y ont cru dans le troisième quart-temps, menant brièvement de cinq points, Chalon a fait la différence en fin de match, en démarrant le dernier quart-temps par un 7-0 fatal. Malgré deux paniers à trois points de Lacombe et Slaughter, rien n'y a fait. Pas plus que le jeune meneur Frank Ntilikina, 18 ans, peut-être fatigué par son aller-retour avec les Etats-Unis cette semaine pour la Draft américaine, où il a été choisi par les New York Knicks, à une huitième place record pour un Français.

La fin du match a été à sens unique pour Chalon (28-18 dans le dernier quart-temps), à l'image de Jérémy Nzeulie, décisif sur ce match, et désigné meilleur joueur de l'ensemble de la finale.

A LIRE AUSSI.

ProA: Chalon-sur-Saône en finale pour la 2e fois de son histoire

ProA: Strasbourg relève la tête et pousse Chalon-sur-Saône dans un match décisif

ProA: rendez-vous final au Colisée pour les gladiateurs chalonnais et strasbourgeois

NBA: les New York Knicks font du Français Ntilikina leur meneur du futur

NBA - Golden State retrouve son trône