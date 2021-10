Foot, ligue 2... le Stade Lavallois prépare sa prochaine saison... Basket : le MSB se sépare de son meneur, Marc Antoine Pellin... Tennis de Table : dernière journée en Pro A pour Argentan qui affront

Football : ligue 2 , le Stade Lavallois prépare déjà sa prochaine saison... Gaëtan Belaud rempile pour 3 ans... contrat prolongé d?un an pour Fabrice Levra, !

Vincent Créhin qui était annoncé en partance vers Beauvais, n?a pas finalisé avec le club de national... il reste donc pour le moment sous les couleurs tango et noir, que quitte définitivement Ludovic Genest... du côté des arrivées : Ludovic Gamboa, milieu de terrain à Reims... un accord de principe a été trouvé ... le contrat sera signé dès l?ouverture du marché des transferts...



Basket... le mans se sépare de son meneur Marc Antoine Pellin... le club et le joueur ont trouvé un accord pour mettre un terme anticipé au contrat....



Tennis de table :

18ème et ultime journée de compétition de la saison de ProA pour la Bayard Argentan : ce mardi soir, à Istres. Les argentanais, avant derniers, et relégués en pro B, la saison prochaine.

