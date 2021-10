Les impôts des ornais aideront désormais les groupes départementaux de musique actuelle : le Conseil Général vient d?accorder un soutien financier à 5 groupes « prometteurs » Concrete Knives, Chocolate Donuts, Seven questions, Why not, et Vent d?Ouest ?et à 1 structure de soutien aux groupes : Daka Tour ? pour un montant global de 20.000 ?.

