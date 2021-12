Douvres-la-Délivrande. Calvados : l'altercation entre automobilistes se termine au tribunal

Un quadragénaire a comparu mardi 20 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour détérioration d'un bien appartenant à autrui, ceci à hauteur de Douvres la Délivrande le vendredi 7 octobre 2016 en début de soirée.

La voiture qu'elle double veut ensuite la doubler

Sur la quatre voies Caen-Douvres la Délivrande, une voiture de sport entreprend de doubler un automobiliste qui semble accélérer puisqu'elle parvient de justesse à se rabattre avant un rond-point. À partir de ce moment-là, le conducteur tentera de la doubler à son tour. Arrivés à un feu rouge, les deux protagonistes quittent leurs véhicules et il s'ensuit un échange verbal. Énervé, l'homme donne des coups de pied dans la voiture de sport et en détériore une portière ainsi que le coffre occasionnant plus de 2 000 euros de dégâts selon la propriétaire.

Toujours pas d'accord à l'audience

À la barre l'homme explique "Elle s'est rabattue sur moi, c'était dangereux, ensuite elle n'a pas cessé de se déporter pour m'empêcher de la dépasser. Je me suis énervé c'est vrai car lors de la discussion elle a donné un coup dans mon pare-chocs, donc en réponse j'ai tapé dans son coffre."

La victime présente à l'audience n'a pas la même version "J'ai tapé car il avait tapé le premier. Je voulais lui faire comprendre que cette voiture coûte cher. C'est vrai que sur la route je faisais des mouvements de gauche à droite pour qu'il ne me double pas car j'avais peur de l'accident."

"Sur la route il faut être plus intelligent que l'autre"

Le procureur parle de manque d'indulgence et rappelle que sur la route il faut parfois être plus intelligent que l'autre. Une amende de 10 000 euros avec sursis est requise.

La défense parle de l'exagération du montant du préjudice matériel sollicité (2 381 euros) car en réalité les dommages sont légers.

Le prévenu écope de 1 500 euros d'amende avec sursis et de 1 000 euros de dommages et intérêts.

