Il est arrivé en début de matinée, majestueux, dans la rade de Cherbourg (Manche). Le Queen Mary 2 fait escale pour la journée dans le port du Cotentin, vendredi 23 juin 2017, afin d'embarquer 1 600 passagers, notamment des entrepreneurs membres du Club des Cent.

Le Queen Mary 2 rejoindra ensuite Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour participer à The Bridge, course transatlantique jusqu'à New-York (États-Unis). Le liner défiera symboliquement les trimarans les plus rapides du monde, les Ultimes, dont celui de Thomas Coville, recordman du tour du monde à la voile en solitaire. Cet événement marque le début d'un projet encore plus fou : une course autour du monde, en équipage, sur ces multicoques géants.

Plongée dans les années 30

Pour l'occasion, la gare maritime transatlantique de Cherbourg, aujourd'hui utilisée pour de l'événementiel, va retrouver sa fonction historique. L'embarquement des passagers se fera en effet par le grand hall de la Cité de la Mer, la salle des Pas Perdus puis la salle des bagages, style art déco. Le même parcours qu'empruntaient les passagers à la grande époque transatlantique, dans les années 30.

Pratique. Le Queen Mary 2 appareillera vers 18h. Un départ que Manche Tourisme propose de suivre en direct sur sa page Facebook, sur la vedette l'Adèle.

