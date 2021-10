1er juin : retour franc du soleil dans un ciel bleu... T° de 5 à 20°

Météo France relevait ce mercredi matin ... 4°8 à Argentan, 6°0 à Mortagne, 6°2 à Alençon, 7°6 à L?Aigle,



Nous retrouvons un temps sec et lumineux pour cette première journée de juin . Le bleu du ciel est simplement ponctué de petits cumulus de beau temps.

Les températures, fraîches au levé du jour, repartent gentiment à la hausse en journée en se rapprochant des valeurs de saison .....de 18 à 20 degrés



La tendance de ce long week-end de l?ascension : jeudi et vendredi plein soleil, samedi, temps variable, avant une dégradation orageuse attendue pour dimanche... les T° vont évoluer de 9 à 27°... c?est samedi que la journée sera la plus chaude.

