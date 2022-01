Caen. A Caen, Evelyne, postière pendant 32 ans, garde le contact avec ses clients

"J'ai toujours voulu être factrice", sourit Évelyne. À 61 ans, elle va effectuer sa dernière tournée dans le centre-ville de Caen après 32 ans de service, vendredi 30 juin 2017. "J'aime mon métier, vraiment", ajoute-t-elle dans un sourire en poussant son chariot de courrier. Elle a appris son métier à Lisieux, avant d'arriver "dans une grande ville", en janvier 1996, et se souvient de son premier jour à Caen "comme si c'était hier".

Des clients attentionnés

"Je suis arrivée en janvier 1996. Je ne connaissais pas les rues, je me repérais avec un plan". Près de vingt ans plus tard, elle connaît le centre-ville comme sa poche. La Place du 36e Régiment, la rue Saint-Jean ou encore la rue Laplace font partie de son quotidien. Entre 7h30 et 13h40, elle s'occupe du courrier de 800 clients et parcourt près de 6km à pied tous les jours. "Je suis de la vieille école. Je m'arrête souvent, je parle avec eux. Je garde encore un véritable contact. Ça se perd petit à petit dans l'entreprise malheureusement", remarque-t-elle. Et ses clients le lui rendent bien. "En février 96, Caen a été paralysée par la neige, se souvient-elle, j'habitais à Lisieux à l'époque et impossible pour moi de me déplacer. Une cliente m'a hébergée". Certains la décrivent comme "une dame d'une extrême gentillesse avec un goût des autres hors du commun".

La vieille école

Si elle ne craint pas la retraite, "je vais refaire de la danse, je vais m'occuper de ma maison", ce sont surtout ses clients qui vont lui manquer. "C'est dur de couper quand même". Pour leur dire au revoir, Évelyne a d'ailleurs organisé un petit pot de départ avec eux. "Certains de mes clients m'ont dit que j'allais leur manquer. Je leur rappelle leur enfance, la factrice qui vient porter le courrier et qui s'arrête boire le café". Et il y a fort à parier que, même sans courrier, elle s'arrêtera pour discuter avec eux.