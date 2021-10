La sécheresse dans l'Orne

L?Orne était déjà en vigilance renforcée.



Les bassins des rivières Sarthe et Mayenne passent en état « d?alerte » : interdiction des jets d?eau, des fontaines, du lavage des voitures, de l?arrosage 24h/24 des pelouses et des terrains de sport?



Plus draconien, encore :

Dans le Bocage, les secteurs de l?Egrenne et de la Varenne ? et à l?est de l?Orne : l?Avre et l?Iton passent en situation de « crise » : interdiction par exemple de l?usage de l?eau pour les travaux.



Le préfet répond favorablement aux demandes formulées par les agriculteurs :

La paille ne peut plus être broyée dans l?Orne sans autorisation ? pour être récupérée et nourrir le détail.

Le préfet autorise aussi le travail de nuit pour les moissons : elle est de meilleure qualité ? et les camions de paille seront autorisés à circuler chaque fois que nécessaire :

Enfin, les premières aides sécheresse 2010 (1 million 800.000 euros) qui n?ont toujours pas été versées, le seront dans les tous prochains jours.



Prochain « point sécheresse » dans l?Orne, dans 15 jours ? mais dès la semaine prochaine, c?est le comité en charge des conséquences « humaines » de la chaleur et de la sécheresse qui se réunira : notamment concernant les personnes âgées ?

