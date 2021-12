Rouen. Football: Jordan Lefort en prêt à Quevilly Rouen Métropole

Nouvelle recrue à Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). C'est le défenseur Jordan Lefort en provenance d'Amiens qui est prêté au club normand pour une saison. Une information officialisée ce jeudi 22 juin 2017 par le joueur sur son compte Twitter.

Celui qui prendra 24 dans quelques jours à participé à la belle saison d'Amiens en disputant 27 rencontres la saison passée avec le club dont il porte les couleurs depuis quatre saisons (25 matchs dans le championnat de National).

Une signature qui ravit son nouvel entraineur Manu Da Costa : "Je le suivais depuis un bon moment. C'était plus complexe après sa bonne saison mais la montée d'Amiens en Ligue 1 a redistribué les cartes et on s'est positionné très rapidement. J'espère que ce sera un bon coup mais c'est une bonne nouvelle car je suis convaincu par le joueur et par l'homme."

A LIRE AUSSI.

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme

Près de Rouen, les travaux de rénovation du stade Diochon se précisent