Colis suspect en gare d'Alençon

Rapidement après le départ du train, un sac abandonné est repéré par les agents Sncf, et des messages sont diffusés sur les haut parleurs de la gare...

Le personnel de la Sncf va à la rencontre des voyageurs présents : non, ce sac n?appartient à personne ?



Voyageurs et personnels de la Sncf sont alors évacués de la gare, qui est fermée.



L'alerte est donnée.

