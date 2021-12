Caen. Hervé Morin demande à rencontrer Edouard Philippe

"Nous n'allons pas nous enfermer dans notre région". Après le second tour des élections législatives, dimanche 18 juin 2017, le président de la région Normandie, Hervé Morin a tenu à s'exprimer. "Le résultat est conforme à ce que je pensais", a-t-il dit pour commenter la large victoire de la République en marche.

Rencontrer le Premier ministre

Mais ce résultat ne change rien quant à la majorité régionale et à la politique menée, bien au contraire. "Nous avons tous été élus sur la même liste pour réussir ce mandat afin que le territoire normand soit le plus fort possible".

Hervé Morin a d'ailleurs demandé à rencontrer le premier ministre Édouard Philippe pour discuter de sujets régionaux. "Sur plusieurs points nous avons besoin des aides de l'État et je suis bien content de discuter avec un premier ministre normand qui connaît et comprend les enjeux de notre région".

