Sécheresse : réunions d'information en faveur des agriculteurs mises en place par la Chambre d'Agriculture de l' Orne... Nouvelles mesures de restrictions de l'usage de l'eau en Sarthe

La sécheresse dans nos campagnes :



Après la mise en service du téléphone « Solidarité Sécheresse », c?est ce jeudi que débutent sur le terrain, les réunions d?informations initiées par la Chambre d?Agriculture de l?Orne, premier rendez vous, à 14h : au Gaec de la Bunouderie à Avrilly.



Vendredi :



-à 10h30 : à l?EARL Fossey à St Germain le Vieux / et au Gaec du haut Chêne à Bellou sur Huisne.



-à 14h : au Gaec de la Heuzelière, à Athis de l?Orne.



Et le chef de l?Etat doit annoncer ce jeudi, lors d?un déplacement en Charente des mesures de soutien à l?agriculture face à la sécheresse...



? dans le département de la Sarthe, le préfet a étendu la limitation de l?usage de l?eau à 283 communes, dont celles qui dépendent des rivières l?Huisne et de la Sarthe

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire