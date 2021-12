Cherbourg. Dans les pas de la députée Sonia Krimi à l'Assemblée nationale [Reportage]

"Je pense à mon grand-père. Il était tirailleur tunisien pendant la seconde guerre mondiale. S'il était encore en vie, il serait fier de moi". Sonia Krimi a les yeux qui brillent, mardi 20 juin 2017, dans les jardins de l'Assemblée Nationale. La jeune femme de 34 ans a fait quelques instants plus tôt ses premiers pas au Palais Bourbon, elle qui a remporté la 4e circonscription de la Manche au soir du deuxième tour des élections législatives.

La mallette, le cartable du député

"J'ai vu de la bienveillance chez les gens qui nous ont accueilli ce matin", commente l'élue de Cherbourg, qui a suivi un parcours bien rôdé, pour effectuer les démarches administratives. Dans ses mains, la mallette distribuée à chaque député. On y trouve le sacro-saint règlement de l'Assemblée, un macaron pour la voiture ou encore... l'écharpe tricolore.

.@soniakrimi50 a reçu son écharpe. "Je pense à mon grand-père, tirailleur tunisien en 39-45. Il aurait été fier" pic.twitter.com/NvCAfurQ4L — Tendance Ouest (@tendanceouest) 20 juin 2017

Originaire de Tunis (Tunisie) où elle a grandi et étudié dans une école trilingue (français-anglais-arabe), Sonia Krimi est titulaire d'un master et d'un doctorat, qu'elle a préparé et soutenu en France. Il y a cinq ans, elle obtient la naturalisation. Consultante en entreprise, elle a décidé de se consacrer exclusivement à son mandat : "j'ai présenté ma démission ce matin".

L'élue a aussi mis les choses au clair avec le mouvement d'Emmanuel Macron. "Hier soir, j'étais au siège, pour réintégrer le groupe En Marche de façon officielle". Car Sonia Krimi n'avait en effet pas été investie, au profit de Blaise Mistler, qu'elle a battu au second tour.

"Fini les petites phrases !"

Son parcours illustre, selon la députée, que "l'ascenseur social est en marche". Sonia Krimi reconnaît qu'être un nouveau visage de l'Assemblée Nationale "n'est pas une vertu en soi", mais elle espère que ces novices en politique apporteront "une expertise, une imagination, et feront tout pour sortir de la ''petite phrase'', de la vieille politique !".

Ce mardi 20 juin, elle a croisé son voisin de circonscription, Stéphane Travert, au pied de la salle des Quatre Colonnes. "Cette maison, il faut l'aimer, et ça mérite d'y passer du temps... lui a conseillé le député de Valognes/Coutances, mais il faut aussi trouver un équilibre entre Paris et le territoire, à qui on doit tout".

VIDÉO - Les premiers pas de Sonia Krimi à l'Assemblée en images

