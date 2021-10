Pas de week-end de Pentecôte pour les gendarmes ornais ! Ils sont réquisitionnés pour surveiller les routes !!

Les départs en long week-end de la Pentecôte ? combinés aux 24H du Mans, où 2035 000 spectateurs sont attendus...

Bison Futé voit « orange » dès 15h, ce vendredi après midi sur les routes de l?Ouest.

La journée de samedi sera également « orange », de même que lundi après-midi pour les retours de la Pentecôte? et les gendarmes de l?Orne seront encore mobilisés ce week-end....160 militaires réquisitionnés sur une quinzaine de points de contrôles... pour lutter contre l?insécurité routière... alcool et vitesse notament... L'effort majeur portera sur les axes nord ? sud (A28, A88 et RD438) mais aussi sur la RN12, la RD 958 sur l'axe Caen-Argentan ou encore les routes du Domfrontais. L'ensemble des moyens matériels disponibles, véhicules banalisés, jumelles Eurolaser... sera mis en oeuvre.

