L'ornais Benoît Tréluyer remporte les 24 heures du Mans sur Audi... Tennis, le sarthois Tsonga chute en finale du tournoi du Queen's face à Murray.... Tennis de Table : Emeric Martin sacré champion de

Un ornais vainqueur des 24 heures du Mans de ce week-end? Benoît Tréluyer, 34 ans, à tutoyé la perfection sur Audi, privant de la victoire Peugeot?. Après deux terribles crash, la marque aux anneaux, restait en course avec une seule voiture, piloté par l?équipage de l?Ornais qui a finalement franchi la ligne d?arrivée avec 13 secondes d?avance sur les lionnes? Benoït Tréluyer, très ému à l?arrivée



Trail du Mont Marguantin? une soixantaine de coureurs pour un nouveau circuit? Le flérien Patrick Thébline s?est imposé en bouclant les 15 kms en 54?23??



Tennis de table? Emeric Martin sacré champion de France handisport ce week end à Niort? le double Martin-Thomas remporte l?argent?.



Tennis, le sarthois, Joe Wildfried, est passé tout près de victoire, dimanche, au tournoi du Queen?s... il s?est incliné en finale, en 3 sets, 3-6 / 7-6 / 6-4, face à Andy Murray



Et puis, La ligue de Normandie de tennis innove et organise pour la première fois un évènement d?envergure régionale : « la Semaine du Tennis en Normandie ».

L?objectif est clair: faire la promotion des clubs normands et faire découvrir le tennis à tous les publics. Jusqu?à dimanche, les clubs normands ouvrent leurs portes et organisent des animations « découverte du tennis » ? chacun joue et s?amuse comme les plus grands joueurs grâce aux balles souples et au concept « A chacun son tennis ».

C?est avec le soutien de Normandie FM.

