332 infractions verbalisées sur les routes de l' Orne ce week-end... 29 automobilistes perdent leur permis de conduire

Sur les routes de l?Orne, 150 gendarmes mobilisés pour ce week-end des 24 Heures du Mans et de la Pentecôte? un millier de véhicules contrôlés? 332 infractions à la vitesse, l?alcool et non respect du code de la route sanctionnées? 29 retraits du permis de conduire pour des grands excès de vitesse? la moitié pour des automobilistes britanniques?et 3 véhicules appartenant à des anglais saisis pour des vitesses comprises entre 166 et 195 km/h?



....pas d?accident dans l? Orne, mais dans le nord Sarthe, dimanche matin, un motard anglais de 51 ans est entrée en collision frontale avec une voiture, près de Bonnétable... le pilote a été grièvement blessé

