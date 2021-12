Mondeville. Calvados : le voleur porteur d'un couteau menace de mort le vigile

Mercredi 14 juin 2017, Bastien Renault a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Trois délits lui sont reprochés : vols avec dégradations, port sans motif légitime d'arme blanche et menaces de mort réitérées, ceci le mercredi 8 mars 2017 vers 15h dans un magasin de sport de Mondeville.

Il menace de "planter" le vigile

Le prévenu est interpellé dans le magasin en possession de trois vêtements pour une valeur de 194,97 euros qu'il n'a pas réglés. D'emblée, il menace l'agent de sécurité de le "planter" si celui-ci ne le laisse pas sortir. Ces menaces sont d'autant plus prises au sérieux que l'homme est porteur d'une arme blanche. En effet, il a été vu arrachant les antivols à l'aide d'un couteau dans une cabine d'essayage. L'arme est retrouvée sur sa cheville maintenue par un élastique.

Six mois d'incarcération

À la police, il explique qu'il avait besoin d'habits propres et que le couteau est destiné à se défendre car il est SDF. Son casier judiciaire comporte trois mentions pour vols et il connaît déjà l'incarcération. Le procureur déplore :"Malheureusement à peine sorti de sa cellule, il recommence ! De plus, il est absent à l'audience !" Sont requis trois mois de prison ferme ainsi que la révocation d'un sursis de trois mois.

Bastien Renault écope donc de six mois ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : les voleurs avaient un mode opératoire bien rodé

Calvados : deux mois fermes pour le voleur de 20 ans

Calvados : "Je vais te buter" déclare un homme à sa mère