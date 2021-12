Valognes. L'amour est dans le pré : c'est parti pour Julie, installée dans la Manche

C'est le grand soir. Lundi 19 juin 2017 marque le coup d'envoi de l'aventure pour Julie, éleveuse de chevaux dans la Manche. À 33 ans, la jeune femme fait ses débuts dans le programme télévisé L'amour est dans le pré.

Installée à Valognes, elle fait partie des trois femmes sélectionnées pour cette nouvelle édition de l'émission et doit découvrir dans l'épisode diffusé ce soir les lettres de ses prétendants. Son portrait avait lui été présenté en janvier dernier.

Nathalie aussi à la télé ce soir

Inscrite par son frère et sa belle-soeur au casting, Julie compte bien trouver l'âme soeur grâce au petit écran. "Me dévoiler ne me fait pas spécialement peur. J'ai plutôt peur de me tromper dans mes choix, spécialement quand il faudra choisir les prétendants.", avait-elle déclaré à nos confrères de La Manche Libre en décembre 2016.

Julie n'est pas la seule Normande engagée dans le programme ce soir. Nathalie, qui vit à Rouffigny (Manche), apparaîtra aussi dans L'amour est dans le pré, mais en tant que prétendante. En découvrant les portraits des candidats, elle avait eu un coup de coeur pour Patrice, un éleveur de 54 ans. Celui-ci est domicilié dans la Sarthe.

