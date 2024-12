Replay : le second tour des élections législatives en Normandie

Réaction de Nathalie Nail (PCF), suppléante de Jean-Paul Lecoq, élu dans la 8e cirsconscription de Seine-Maritime : "Une victoire, ça se savoure, mais le plus dur est à venir parce que, ce que nous promet Macron, il va falloir le combattre. Ce qui me rassure, c'est que l'on fait le grand chelem en Seine-Maritime avec les élections d'Hubert Wulfranc et de Sébastien Jumel. Je peux vous dire que, pour les connaître tous les trois, ils vont donner du fil à retordre au Premier ministre et au Président, et à tous les députés Macronistes godillots."