Fécamp. Un marin-pêcheur Normand blessé héliporté en Angleterre

Un marin-pêcheur qui travaillait sur un chalutier au large de Fécamp (Seine-Maritime) s'est sérieusement blessé à l'abdomen, samedi 17 juin 2017, vers 16h30.

Un hélicoptère britannique engagé

Les secours alertés, un hélicoptère de secours en mer britannique a hélitreuillé la victime vers 18h00.

Quelques minutes plus tard le marin-pêcheur est pris en charge par les urgentistes de l'hôpital de Brighton (Royaume-Uni).

Exemple de coordination entre Français et Anglais

Cette évacuation sanitaire démontre la bonne coopération entre les autorités maritimes françaises et britanniques ainsi que la parfaite interopérabilité de leurs moyens d'intervention et de secours en mer indique la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.