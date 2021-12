Escrime: les épéistes françaises en or à l'Euro

Mallo a parfaitement mené le dernier relais français contre la championne d'Europe en individuel, Violetta Kolobova, alors que les deux équipes étaient à égalité (30-30).

Les sabreurs français n'ont pas connu pareille fortune à Tbilissi, éliminés en quarts de finale par la Hongrie du double champion olympique Aron Szilagyi (45-41).

Les escrimeurs français quittent donc la Géorgie avec un bilan de trois titres (l'épéiste Yannick Borel en individuel, les fleurettistes messieurs et les épéistes dames) et trois médailles de bronze (les fleurettistes Ysaora Thibus et Jérémy Cadot en individuel et les sabreuses par équipes).

Ils font un peu moins bien en quantité par rapport à la précédente édition à Torun (Pologne) et ses neuf médailles dont deux titres.

A LIRE AUSSI.

Laura Flessel, la "Guêpe" se pique de politique

Biathlon: Martin Fourcade, cible N.1

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen

Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo pour un quadruplé