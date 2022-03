Accident mortel lundi après midi à Bretoncelles : 1 mort et deux blessés

Accident mortel ce lundi après midi, vers 15h30, à Bretoncelles dans le Perche... une collision entre deux voitures à l?intersection de deux routes, les RD 928 et 294, au lieu dit « la grande forêt »....

Un homme est décédé, sa passagère et le second conducteur ont été blessés....

Les circonstances de l?accident n?ont pour l?heure, pas encore, été déterminées !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire