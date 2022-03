Verglas, brouillards.... circulaton difficile dans l' Orne depuis la nuit dernière et ce mercredi matin

Ce n?est pas le moment de vous retourner comme une crêpe même si c?est le jour !!

Vigilance sur les routes.... elles sont parfois verglacées... notamment sur l?est de l? Orne... et les brouillards sont parfois denses....

Le verglas responsable d?une petite dizaine d?accidents depuis hier soir sur les secteurs de Gacé, Sées, Longny, Mortagne.... 6 personnes ont été transportées vers les hôpitaux de la région pour des blessures superficielles ou examens de contrôles......

Le verglas n?est pas généralisé... il s?est formé par plaques et peut surprendre !

Les routes sont en cours de traitement depuis hier soir .....

Et puis attention aussi aux brouillards... Ils sont parfois denses et réduisent sensiblement les visibilités sur les routes.....

