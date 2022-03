L'essentiel du sport régional du week-end du 6 février

Football

Ligue 1

Samedi à 19h : Caen reçoit Lorient.

Les bas-normands sont 16èmes ? les Merlus sont 12ème ? 4 points devant.



22ème journée de Ligue 2, samedi à 15h :

Déplacement de Laval au stade de la Beaujoire, à Nantes.

3 points seulement séparent les 2 équipes, au bénéfice des canaris.

? et déplacement du Mans FC à Châteauroux.



Cfa2

Samedi, 18h : Alençon va à Rouen.

Les 2 équipes sont à égalité de points.



Division d?Honneur, samedi à 18h :

Le leader Flers reçoit Lisieux.

Déplacement de Vire à Avranches.



Basket

Pro A

Samedi à 20h : Le Mans reçoit Strasbourg.

Les 2 équipes ont 23 points au classement.



Nationale3

Lisieux reçoit Bihorel



Prénationale

Alençon reçoit Hérouville



Rugby:

Rencontre internationale dans le cadre du tournoi des 6 nations: France / Ecosse des moins de 20 ans ce vendredi à 19h au stade de Venoix à Caen.



Meeting d?athlétisme de Mondeville, samedi : avec Médhi Bahla en tête d?affiche : champion d?Europe, vice-champion du Monde, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques?



La Coupe de France Etudiants de voile : samedi et dimanche à Deauville.

Cette compétition officielle, reconnue au calendrier nautique de la Fédération Française de Voile, souffle cette année son 18ème anniversaire ; elle permet à des étudiants passionnés de voile de s?entraîner en vue des grands événements nautiques de l?année (43e Course Croisière Edhec, Tour de France à la Voile, ?).

13 équipages 100% étudiants et passionnés de voile sont attendus pour cette deuxième étape de Coupe de France, durant laquelle ils s?affronteront sur des voiliers J80.

