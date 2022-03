Nouveau retard de 2h30 sur le Granville-Paris mercredi matin

Sur les rails du Granville - Paris.... mercredi matin, un train en direction de la capitale a été bloqué plus de deux heures en gare de Dreux ..... Le convoi a été stoppé alors qu?un autre train était en panne sur les voies en gare de Houdan... Bilan : un retard de deux heures et demie à l?arrivée à Paris....

Les usagers de cette ligne ne décolèrent pas contre les dysfonctionnements quasi -quotidien.... Constitués en association ils se réuniront ce jeudi soir, dans le train du retour... Ils poursuivent la grève de la présentation de leur titre de transport.... et réclament des indemnités de compensation....



Et ce jeudi après midi, Thierry Mariani, secrétaire d?État chargé des Transports, effectuera une partie du trajet de la ligne TER Paris - Le Mans, qui figure dans la liste des 12 lignes classées « sensibles » par la SNCF ? avant de rencontrer des représentants de l?association de défense des usagers de cette ligne.

Thierry Mariani ? qui doit aussi venir à St Denis/ Sarthon avant la fin de ce mois de février pour évoquer encore, , la déviation de la commune... ? c?est ce qu?avait promis le député UMP de l?Orne : Yves Deniaud.

