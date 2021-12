Macron annonce un "plan d'action" antiterroriste "très concret" avec Londres

"Nous avons décidé ensemble d'aller plus loin ce soir en travaillant depuis plusieurs jours sur un plan d'action très concret", a déclaré le chef de l'Etat français au côté de la Première ministre britannique Theresa May à Paris, précisant que l'une des mesures visera à supprimer les incitations à "la haine et (au) terrorisme" sur internet.

