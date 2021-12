Déjà inauguré après sa rénovation le 27 mai 2017 avec le Meeting des Jeunes, le bassin extérieur du stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados) accueille le Meeting de le Liberté samedi 17 et dimanche 18 juin 2017. Au programme, des compétitions dans les quatre nages sur 50, 100, 200 et 400m dans toutes les catégories d'âge de plus de 15 ans, pour les hommes et les femmes.

L'entrée est gratuite pour les spectateurs qui ont même la possibilité de commander des paniers-repas le midi. "C'est l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore vu de venir voir le nouveau bassin extérieur !", se réjouit Jennifer Benoît, membre du bureau de l'Entente Nautique Caennaise qui organise la compétition.

Une récompense exceptionnelle

Les épreuves commenceront à 8h45 le matin et reprendront à 14h45 l'après-midi. Alors que des médailles seront remises aux trois premiers de chaque catégorie, l'organisation annonce une récompense exceptionnelle pour la meilleure performance toutes catégories confondues à la table de cotation FFN. De quoi inciter les nageurs à se donner à fond !