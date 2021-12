Caen. Caen : "voler ça doit être plus fort que moi"

Mercredi 7 juin 2017, un homme âgé de 35 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol en récidive.

En novembre dernier, il vole dans le même magasin

Ce jour-là, l'homme est interpellé après les caisses par les agents de sécurité d'un grand magasin du centre-ville de Caen. Il a dans sa poche une paire de lunettes de soleil de la marque Ray Ban, d'une valeur de 199 euros, dont il a enlevé l'antivol. L'individu qui totalise 27 mentions à son casier judiciaire (vols, violence, violence avec arme, consommation de stupéfiants) avait été condamné en novembre 2016 pour avoir volé dans le même magasin.

"C'est plus fort que moi"

À l'audience il déclare : "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais bourré, je suis entré dans le magasin pour me balader, voler ça doit être plus fort que moi." Le ministère public requiert 3 mois de prison ferme. La défense sollicite une modération de la peine argumentant que les lunettes ont été restituées en bon état. "De plus il a fait de gros progrès en incarcération et il soigne ses addictions à l'alcool et aux stupéfiants."

Le délibéré sera rendu le mercredi 21 juin 2017.

