Deauville. Boxe : Un nul pour le premier combat de Mathieu Kassovitz à Deauville

Mathieu Kassovitz en rêvait depuis sa rencontre avec Souleymane Mbaye lors du tournage de Sparring (en salles prochainement), on peut désormais rajouter au CV de l'acteur-réalisateur-scénariste-producteur une ligne "boxeur". Le réalisateur de La Haine a en effet disputé son premier combat de boxe à Deauville (Calvados) samedi 10 juin 2017. Face à Franck Barigault, un vétéran (48 ans) d'Argenteuil (Val-d'Oise) qui disputait seulement son deuxième combat, il n'a pu faire mieux qu'un match nul déjà bien généreux au vu du combat.

Peu de rythme mais une grosse ambiance

En effet comme on pouvait s'y attendre, ce combat assaut de 3 rounds de deux minutes entre deux novices quasi-quinquagénaires ne pouvait être un grand combat. Après chaque échange de coups, les deux adversaires observaient un temps de repos dès le deuxième round. "J'ai abordé ce combat comme un rôle, je me suis marré et j'ai hâte de disputer un autre combat. Je commence une grande carrière de boxeur, j'envisage d'être champion du monde de boxe à 60 ans !" a-t-il réagi. Même si le combat manquait d'intensité et n'a pas désigné de vainqueur, il a permis à Mathieu Kassovitz de réaliser un rêve et à Franck Barigault de sortir un temps de l'anonymat, se voyant même remettre un prix par Florence Foresti, tout le monde est content.

