Deauville. Boxe : Beaussire et Mossely s'imposent à Deauville 

Maxime "le Conquérant" Beaussire s'est de nouveau imposé ce samedi 28 juillet 2018 à Deauville (Calvados) contre Cédric Paté. Très à l'aise techniquement, le Saint-Lois a dominé son adversaire sans pour autant réussir à le battre avant la fin des huit rounds. Malgré la résistance vaillante de Paté, Beaussire l'emporte assez largement aux points, pour la première fois avant la limite après 3 victoires par KO. Le champion de l'Union Européenne des super-welters compte désormais 27 victoires en 29 combats. De son côté, l'autre Normand Brice Bassolé s'est difficilement imposé aux points contre Yahya Tlaouziti.

Mossely, première victoire en pro

L'autre combat événement de la soirée était le premier combat professionnel de la championne olympique Estelle Mossely, après son titre et sa maternité. Opposée à la Monténégrine Aleksandra Vujovic, la boxeuse de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) s'est imposée aux points après 6 rounds de 2 minutes.

La réaction.

Maxime Beaussire : "C'était assez facile techniquement parce que j'ai gagné tous les rounds, mais mon adversaire a été extrêmement dur au mal ! J'étais sur une série de trois victoires avant la limite, j'aurais bien aimé abréger le combat mais il a bien résisté. J'ai été supérieur techniquement, et aussi au dessus physiquement même si je n'ai pas fait une énorme préparation physique. J'ai également plus d'expérience puisque j'ai 29 combats et lui 16. Il me reste beaucoup à travailler pour préparer un gros combat en novembre".

