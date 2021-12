Deauville. Boxe : Souleymane Mbaye termine sa carrière sur une défaite

Il avait rêvé d'une fin de carrière sur la reconquête d'un titre de champion de France après avoir raflé 3 titres mondiaux chez les welters, Souleymane Mbaye partira finalement à la retraite sans ceinture. Opposé à son détenteur Karim Aliliche, de 9 ans son cadet samedi 10 juin 2017 à Deauville (Calvados), Mbaye s'est incliné aux points (96-94,96-94,94-96) à l'issue de 10 rounds mémorables.

Pour son ultime combat, celui qui a coaché Mathieu Kassovitz une heure plus tôt a tout donné, a beaucoup attaqué, beaucoup défendu aussi... Mais que dire de Karim Aliliche ? Encore plus agressif et jamais sonné malgré une hémorragie à l'arcade sourcilière tout au long du combat, le champion de France mérite de conserver son titre.

Une puissance et une résistance inouïes des deux boxeurs

Le combat était d'une intensité rare par la fréquence et la puissance des coups envoyés par les deux boxeurs, qui n'ont commencé à marquer un temps d'arrêt après leurs échange qu'au 10e round, difficile de définir combien il en aurait fallu pour que l'un des deux vacille.

Souleymane Mbaye peut donc raccrocher les gants et partir la tête haute, ce que peu arrivaient à réaliser tant sa performance ce soir était éloignée de celle d'un retraité. "Il a livré un très beau combat, beaucoup de boxeurs plus jeunes n'auraient jamais tenu 10 rounds face à un tel adversaire, mais il n'y aura plus d'autre combat, place aux jeunes maintenant !" a confirmé son entraîneur. Cette sixième défaite (42 victoires et 1 nuls) était bien la dernière d'un grand champion.

A LIRE AUSSI.

Boxe: la jeunesse de Joshua trop forte pour le vieux Klitschko

Boxe: Joshua vs Klitschko, la jeunesse veut prendre le pouvoir chez les lourds

Boxe: Tony Yoka entame sa quête de gloire

C1 - Real Madrid: Benzema, roi français de l'épreuve reine

"Les Frères Boateng" sur scène: des banlieues de Berlin à la gloire