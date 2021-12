Hors Normandie. Le tennis se fête ce week-end partout en France

La 3e édition de la fête du tennis se déroulera les samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 pendant le week-end des finales de Roland-Garros.



En profitant de Roland-Garros, vitrine idéale pour donner l'envie de jouer, l'objectif de cette opération nationale de promotion du tennis dans les clubs est avant toute chose de faire découvrir la pratique du tennis et les clubs à tous les publics et par conséquent d'essayer de recruter de nouveaux licenciés.



Écoutez Alain Grippon, conseillé en développement à ligue de tennis de Normandie.







Téléchargez la plaquette de la fête du tennis ICI, et la carte interactive des clubs ouverts dans la région, LÀ !

